"Alors que nous parlons ici à Strasbourg, bien au chaud et en sécurité, certains sont toujours là en Russie. Ils vivent peut-être même de grandes souffrances dont nous ne savons rien. Des centaines de personnes sont dans les prisons russes et plus de 200 dans les prisons séparatistes du Donbass", a -t-il déclaré.

