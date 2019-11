Entretien avec la nouvelle présidente de la Commission européenne

Votre grand défi concerne la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de carbone. L'Allemagne est le plus gros émetteur de CO2 de l'Union européenne. Vous êtes amenée à prendre très souvent l'avion. En tant que Présidente de la Commission européenne, allez-vous limiter vos voyages ?

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.