"Rendez-vous" : quelles sont les expositions à voir en Europe ?

Enfin, on termine avec l'univers coloré et décomplexé d'une styliste qui a révolutionné la mode féminine outre-Manche. De la mini-jupe à l'imperméable en passant par le maquillage, la styliste britannique Mary Quant est la quintessence du style londonien des années 50/60. Jusqu'au 16 février, une rétrospective au Victoria and Albert Museum de Londres met en lumière les créations de cette icône des sixties.

Eux aussi ont traversé les âges, alliant tradition et innovation... Ces objets d'art russes du milieu du XIXème siècle et du début du XXème siècle font l'objet d'une exposition à Moscou. Les pièces maîtresses sont ces joyaux créés par Pierre Karl Fabergé, bijoutier russe légendaire.

Pratique, esthétique, voire érotique... Mieux qu'une boutique, c'est une exposition atypique. La chaussure dans toutes ses formes et à toutes les époques. Des souliers de Marie Antoinette aux premiers talons aiguilles, le Musée des Arts décoratifs à Paris revient sur ces objets qui permettent aux femmes de se distinguer et parfois aux hommes de fantasmer.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.