Moscou : la patinoire de la place Rouge ouvre ses portes

Plus de No Comment

Comme chaque hiver depuis 2006, la glace investit la place Rouge de Moscou. Les championnes de patinage artistique Tatyana Navka et Alina Zagitova ont participé à la cérémonie d'ouverture de la patinoire d'hiver, ce vendredi 29 novembre 2019. Des dizaines de visiteurs ont pu admirer leurs talents, entourés des plus célèbres monuments de la capitale russe.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.