À Talinn en Estonie, un nouvel outil d'apprentissage a pour ambition de donner le goût des livres aux enfants de 3 à 6 ans. Grâce à la technologie, il renouvelle l'art traditionnel de la narration.

"Le premier objectif," explique Laura Päit, responsable de ce projet intitulé "How the Shammies learned", "c'était de rendre l'enseignement précoce plus gai et plus amusant, et deuxièmement, d'inciter les enfants à se tourner de nouveau vers les livres parce qu'aujourd'hui, ils sont plus attirés par les smartphones et les jeux sur ordinateur."

Ce projet a consisté à éditer des livres autour de petits personnages célèbres en Lettonie, les Shammies, que les enfants peuvent parcourir grâce à un nouveau stylo numérique qui raconte l'histoire ou pose des questions.

_"Ils peuvent prendre ce stylo et le pointer sur une image et le livre prend vie," _nous montre Triin Orunurm, enseignante au jardin d'enfants Tallinna Männi Lasteaed

Dans le cadre de ce projet, cinq livres et un jeu en langues lettone et estonienne ont été conçus. Son budget total a atteint 445.000 euros, plus de 80% ayant été financés par la politique européenne de cohésion. Ces outils sont aujourd'hui en test dans plus de 400 jardins d'enfants.

"Des enfants qui n'ont pas de livres chez eux"

Pour l'une des auteurs qui a participé, Maira Dobele, scénariste et auteure pour la maison d'éditions Liels un Mazs, il était nécessaire d'amener les plus jeunes vers les supports écrits.

"Il y a des enfants qui ne savent pas qu'un livre commence par la première page et qu'il faut tourner les pages pour arriver jusqu'à la fin," fait-elle remarquer. "Il y a des enfants qui n'ont pas de livres à la maison et leurs parents ne lisent pas de livres non plus," dit-elle.

Des spécialistes estoniens et lettons de l'éducation, en particulier de l'Université de Lettonie, ont élaboré les consignes pédagogiques pour cette série. Ils évalueront par la suite, les résultats auprès des enfants. Selon eux, le stylo intelligent favorise leur implication.

C'est ce qu'estime Maria Jürimäe de l'Université de Tartu : "Certains enfants pensent qu'il leur faut de l'action, une réponse et aujourd'hui, cet appareil les aide à s'intéresser aux livres puisqu'on a repris toutes les caractéristiques intéressantes que peut avoir un écran numérique, mais en se passant d'écran."

Bientôt dans d'autres langues

Laura Päit, la responsable du projet, renchérit : "Les petits enfants veulent écouter les choses, encore et encore et parfois, les parents disent à leurs enfants : Mais on te l'a déjà lu cent fois ! Et bien, le stylo peut dire les choses cent fois, ça ne lui pose aucun problème !"

La prochaine étape du projet : décliner ces livres associés à ce stylo numérique dans d'autres langues comme le Finnois.

En marge du projet, le studio d'animation Atom Art a retravaillé les personnages des Shammies pour en proposer cette nouvelle version :