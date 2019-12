La reine reçoit les grands de ce monde dans son salon de Buckingham

Plus de No Comment

La reine était accompagnée du prince Charles, de son épouse Camilla, du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, dont Donald Trump, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan et Angela Merkel.

