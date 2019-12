"Les Gardiens du Pape"

Ils sont tenus à dormir tous les soirs au Vatican et nul par ailleurs et leur journée est ponctuée par des célébrations liturgique.

Philippe Morard, vice-commandant de la Garde suisse pontificale : "Le livre est très précis et réaliste. Ça montre notre vraie vie. Je n'ai rien vu d'exagéré. Ce livre montre l'essence réelle de nos devoirs et explique notre vie quotidienne, sans utiliser la fantaisie ou la fiction."

C'est la bande dessinée qui lève le voile sur les coulisses du Vatican, le plus petit état du monde qui dispose de la plus petite armée du monde : la garde suisse pontificale.

