Exit la cryptomonnaie privée

Valdis Dombrovskis Vice-président de la Commission européenne : " Un certain nombre d'Etats membres, comme la France, l'Allemagne et Malte, ont introduit des lois nationales sur les biens cryptés. Mais la plupart des gens sont d'accord avec l'avis des autorités européennes de surveillance selon lequel ces marchés dépassent les frontières et nous avons besoin d'un cadre européen commun."

