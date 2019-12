Benni _était l'un des outsiders des derniers European Film Awards qui viennent de se dérouler à Berlin, récompensant le meilleur du cinéma européen. _

Benni n'a eu qu'un prix (Meilleur musique) mais Euronews a rencontré à cette occasion la réalisatrice Nora Fingscheidt qui signe un premier film d'une grande intensité. Elle a travaillé de nombreuses années à se documenter avant de se lancer dans ce sujet qui touche à l'enfance et à la violence... ces enfants qui sont considérés comme des "system crashers" :

"System Crasher décrit des enfants pour lesquels l'établissement de soins ne trouve pas d'endroit où vivre, alors ils sont envoyé dans un premier établissement d'où ils se font expulser, puis , un second... et dans une minorité de cas, ce sont des changements sans fin... dans cette situation, on utilise ce terme System Crasher, celui ou celle qui fait exploser le système."

Le film a remporté un grand succès en Allemagne, malgré son sujet a priori difficile. Mais Benni, grâce à l'interprétation d'Helena Zengel évite le misérabilisme et donne une belle énergie au film... Pour la réalisatrice : "La trouver fut vraiment facile, étonnamment facile : nous avons fait un premier casting avec 10 filles et elle était la septième. C'était donc aussi simple que ça ? J'ai auditionné beaucoup plus de filles après elle mais je les comparait toujours à Helena parce qu'elle pouvait jouer cette aggressivité avec cette touche de vulnérabilité.

La manière de filmer est la résultante du contenu même de l'histoire :

"Le fond se retrouve dans la forme, nous avons essayé de traduire l'énergie de Benni dans tous les aspects du cinéma, dans le montage, dans la caméra, dans la musique, dans le rythme, dans l'histoire elle-même."

System Crasher représentera l'Allemagne dans la course aux Oscars et sort au mois de mars en France sous le titre Benni.