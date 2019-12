Elections au Royaume-Uni : les marchés sont rassurés et la livre s'envole

Au Royaume-Uni, bond historique de la livre sterling à l'annonce de la victoire des conservateurs. La devise a atteint 1 euro 208, son plus haut niveau depuis juillet 2016, et 1,352 dollar, soit son plus haut niveau depuis mai 2018. Il s'agit de l'envolée la plus forte de la décennie.

La livre a rebondi de près de 8% depuis janvier mais la devise accuse toujours un repli de plus de 7% depuis fin juin 2016 et l’annonce des résultats du référendum du Brexit.

C'est le signe que les incertitudes dûes au Brexit qui empoisonnent les marchés depuis des années se sont apaisées. Chris Beauchamp, analyste financier chez IG, analyse ces élections : "Ce résultat très net nous rassure, du moins pour le moment. Cela permet aux investisseurs de regarder plus positivement ce qu'il se passera ces prochains mois au Royaume-Uni."

Période de transition : de nouvelles incertitudes ?

Les investisseurs applaudissent notamment une promesse de Boris Johnson. Le gouvernement a prévu un budget pour soutenir l'économie et mettre fin à l'austérité. Pour autant, les marchés sont loin d'en avoir fini avec le Brexit.

Carsten Brzeski, économiste chez ING, pense déjà à l'après. "Le Brexit se produira probablement l'année prochaine, fin janvier. Mais après ce Brexit, il y aura une période de transition et de très longues négociations sur un futur accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça va créer de nouveau de la confusion."

Les traités prévoient une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. Mais la plupart des experts doutent que ce délai soit suffisant pour négocier la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.