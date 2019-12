Manifestation contre les résultats des législatives britanniques

Plus de No Comment

Des manifestants sont descendus dans les rues du centre de Londres vendredi pour protester contre les résultats des élections législatives britanniques, qui ont vu le Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson l'emporter avec une large majorité. Certains contestataires tenaient des pancartes sur lesquelles était écrit "non au racisme, non à Boris Johnson". Des échauffourées ont eu lieu entre policiers et manifestants.

