Coutellerie et forge, artisanats d'excellence au Japon

"Ce centre de formation a été créé il y a quinze ans et chaque année, environ 5000 personnes viennent apprendre à travailler le métal," fait remarquer Haruo Hasegawa, directeur du Centre de formation des forgerons de Sanjo . "Ces dernières années, nous accueillons aussi de nombreuses personnes venant de l'étranger qui veulent vivre cette expérience," explique-t-il. Nous avons pu réaliser notre couteau et le graver au nom de l'émission.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.