Le futurisme fête son anniversaire à Pise

Ces manifestes s'adressaient au public, à la foule, et non à un petit groupe d'initiés. Il s'agit là d'une autre particularité d'un mouvement qui fut l'un des plus avant-gardistes du XXe siècle.

Les futuristes admiraient tout ce qui était considéré comme moderne : la vitesse, la technologie, la jeunesse et la violence, la voiture, l'avion et la ville industrielle ainsi que tout ce qui représentait le triomphe technologique de l'humanité sur la nature.

Dans cette exposition, des artistes tels que Giacomo Balla , Umberto Boccioni et Filippo Tommaso Marinetti sont mis à l’honneur. Ada Masoero, commissaire de l'exposition explique ce qui a fait le futurisme : "[Ils] ont vu les signes de la modernité dans la métropole, ce qui était une nouveauté absolue parce que jusqu'à présent, il n'y avait que de petites villes et des campagnes dans les environs. La métropole présentait un rythme de vie accéléré, qui n'avait jamais été couvert auparavant, puisque jusqu'à présent, le rythme de vie était celui de la nature".

Le futurisme fête ses 110 ans. Au Palazzo Blu de Pise , les amateurs d'art se pressent pour admirer la centaine d'œuvres qui composent cette exposition anniversaire. Ce mouvement s'est épanoui au début du 20e siècle dans la peinture, la sculpture et la littérature, grâce au poète italien Filippo Tommaso Marinetti et à son manifeste du Futurisme. Né à Alexandrie en Egypte dans une riche famille italienne, il a étudié à Paris avant de déménager à Milan .

