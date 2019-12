Pour Noël, Banksy expose sa nouvelle œuvre à Bethléem

Plus de No Comment

Une œuvre symbolique et très politique. Elle est exposée dans l’entrée de l’hôtel « Walled-Off » ouvert par Banksy en 2017 dans la ville palestinienne. Les chambres de l’établissement donnent sur le mur érigé par Israël et qui empiète en Cisjordanie.

