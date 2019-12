Dans un sanctuaire japonais, des gâteaux de riz offerts pour assurer une bonne récolte

Pour assurer une bonne santé et une récolte abondante l'année suivante, des gâteaux de riz géants sont offerts au sanctuaire Atsuta Jingu de la ville de Nagoya, au centre du Japon. Sur les quatre gâteaux offerts, le plus grand mesurait 1,5 mètre de diamètre et pesait environ 450 kilogrammes.

Les agriculteurs et habitants de cette ville du centre du Japon ont l'habitude de se vêtir de manteaux blancs traditionnels pour cette offrande. Les gâteaux orneront la salle principale jusqu'au 7 janvier, et seront ensuite brisés en morceaux et distribués aux fidèles dans une tradition connue sous le nom de "kagami biraki", ou cérémonie de rupture du gâteau de riz.