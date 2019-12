Les images des incendies en Australie : des millions d'hectares partis en fumée

Plus de No Comment

Si des températures plus fraîches étaient attendues dans l'Etat, les vents et les orages ont accru le risque de propagation des incendies de forêt.

Au total en trois mois, onze personnes sont décédées, dont trois pompiers volontaires. A Melbourne, capitale de l'Etat de Victoria, la chaleur a culminé à 41 degrés, et des incendies de forêt incontrôlables ont forcé des milliers de résidents et de vacanciers à évacuer. Et depuis plusieurs jours, une épaisse fumée recouvre Victoria, affectant la santé des habitants.

Depuis le mois d'août, l'Australie connaît des incendies historiques, et a vu plus de trois millions d'hectares partir en fumée : l'équivalent, en superficie, de la Belgique. Les flammes ont principalement touché le sud-est du pays.

