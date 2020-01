A la "Foire aux souhaits" de Lima, les Péruviens concrétisent leurs désirs pour 2020

Comment attirer la chance, l'amour et l'argent en 2020 ? Ekeko peut vous aider à la "Foire aux souhaits" de Lima au Pérou. Ekeko, que l'on couvre d'offrandes, c'est le "Dieu de l'abondance" pour les Aymaras, un peuple de la région du Lac Titicaca, particulièrement présent au Pérou et en Bolivie. Il trône dans les allées, vénéré par les visiteurs. Non loin de là, Valéria, entourée de femmes qui agitent une sorte d'encens, et la couvrent de pétales de fleurs, se prête au rituel de purification annuelle :

"C'est pour que toutes les mauvaises choses disparaissent, qu'on soit en bonne santé, que cela s'améliore en matière d'argent, en amour, pour les études, tout ça", explique Valéria.

Ici on peut acheter des petites figurines qui représentent ce que l'on veut en 2020. Une maison, de l'argent, une voiture..

"C'est une Foire de foi et d'espérance, explique Lidia Cortez, qui bénit les objets. Toutes les personnes qui se projettent en 2020 dans l'achat d'une maison, qui veulent lancer une entreprise, ouvrir un commerce, peuvent le faire en achetant une miniature et leur souhait deviendra réalité."

Nous rencontrons une jeune fille raisonnable : pas de voiture ni de maison, mais dans ses mains une petite souris portant des livres, pour espérer réussir ses études en 2020.