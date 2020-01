Quel modèle économique pour le recyclage des déchets textiles ?

Une technologie prometteuse, mais quand pourra-t-elle réellement être mise sur le marché ? Selon Alexandra Lobnik, professeure d'ingénierie environnementale à l'Université de Maribor en Slovénie, il faut encore optimiser les processus, afin d'obtenir les modèles économiques appropriés et attirer les investisseurs, "non seulement pour observer l'usine pilote mais aussi pour construire les usines qui seront utilisées pour le traitement des déchets textiles", précise-t-elle.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.