Brexit : clap de fin pour Erasmus au Royaume-Uni ?

Toutefois ce vote ne marque pas, pour autant, la sortie immédiate du Royaume-Uni d'Erasmus. Cette sortie fera l'objet du "détricotage" de tous les accords liant Londres et Bruxelles. Mais, le rejet de cet amendement envoie un signal de la fin probable de la participation britannique à l'une des plus emblématiques réalisations de l'Union européenne.

Concrètement, le but de cet amendement baptisé "New Close 10" était d'obliger Londres à des négociations avec l'Union européenne pour maintenir, ou non, la participation britannique à Erasmus+. Ce programme, dernière déclinaison du dispositif, avait ouvert depuis 2014, les échanges à d'autres populations comme les apprentis ou les demandeurs d'emploi.

