Imprimer en 3D de grandes pièces industrielles, c'est possible !

"On a pu réaliser cette maquette en utilisant notre technologie qui combine une imprimante 3D grâce à laquelle on ajoute de la matière et un système qui permet de retirer de la matière pour obtenir la forme finale," indique l'ingénieur mécanique.

Imprimer une voiture en 3D, ce n'est pas encore possible, mais les chercheurs européens travaillant sur le projet Kraken ont déjà reproduit l'apparence d'un modèle existant sous la forme d'une maquette à l'échelle 1:2 grâce à une technologie hybride entre l'imprimante 3D et le robot.

