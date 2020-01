Pacte vert européen : des objectifs, des outils et une facture à payer

La Commission estime que les investissements supplémentaires nécessaires pour répondre à cette ambition, s'élèvent à 260 milliards d'euros par an . Elle propose de lui consacrer 45 milliards par an de 2021 à 2027.

L'Union européenne devra consacrer 1 à 2% de son PIB à l'économie verte pour financer de nouvelles infrastructures, des commandes publiques, la recherche et développement, la transformation dans les industries et d'autres besoins.

