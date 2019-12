La Commission européenne présente son Pacte vert

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir la croissance écologique et parvenir à la neutralité carbone en 2050, voilà l'ambition du Pacte vert de la Commission européenne. Pour la présidente de l’institution l’aventure qui s’annonce pour les Etats membres est similaire à celle "de la conquête de la lune".

La stratégie de la Commission est un calendrier de mesures, de réformes et de moyens financiers à mobiliser. Pour aider les Etats membres à s'engager dans cette voie écologique, l'institution souhaite créer un mécanisme de transition évalué à 100 milliards d'euros. Pour l’eurodéputé Pascal Canfin le texte est à la hauteur de l’enjeu. L’élu centriste insiste les nouvelles ambitions annoncées pour la prochaine décennie. "2030 c'est demain matin parce que l'on parle d’industries, on parle des transports, donc on parle de quelque chose qui a besoin de temps pour bouger". La Commission propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 55% à cette date, contre 40% actuellement.

Mais pour les élus écologistes cette proposition se situe à mi-chemin entre une véritable stratégie climatique et un exercice greenwashing. "On ne peut pas dire - continuer la politique agricole commune comme on l'a fait, on va continuer la politique commerciale comme on l'a fait mais en même temps on va faire le Green deal. Je veux dire c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux", insiste l’eurodéputé Philippe Lamberts.

Après le Parlement européen, ce sont les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union qui se pencheront sur ce Pacte vert. Le texte est à l'ordre du jour du sommet qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles.