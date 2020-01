Dernière plénière à Strasbourg pour les eurodéputés britanniques

Les étagères sont maintenant vides dans les bureaux britanniques. C'est la fin de ce grand déménagement mensuel entre la Belgique et la France. Pour beaucoup c'est un départ avec des regrets. "Les amis, les camarades, les collègues, la diversité des sujets sur lesquels on travaille, tout cela va me manquer", glisse Catherine Bearder.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.