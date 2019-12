Les politiques européens pensent déjà à l'après-Brexit

Un point de vue qui n'est pas partagé par cette député pro Brexit. Alexandra Phillips du Brexit Party affirme : "Si Boris Johnson fait son possible pour réduire cette transition, j'espère que ça ne lui causera pas de problèmes juridiques à mesure des négociations. J'espère qu'il pourra dire à Bruxelles : nous sommes prêts à quitter les négociations si vous n'êtes pas prêts à nous donner un bon et simple accord de libre-échange."

