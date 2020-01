Le magazine Vogue Italia ne publie que des illustrations en janvier 2020

Emanuele Farneti s’était engagé en décembre 2019 aux côtés des 25 autres rédacteurs en chef de Vogue dans le monde à protéger la planète. " C'est sûr, parler de la crise climatique est devenu une tendance, surtout dans ce secteur " concède-t-il. " Le débat est en partie honnête et parfois hypocrite aussi, mais je pense que toutes les marques de mode italiennes et internationales sont maintenant conscientes du fait que nous ne pouvons pas éviter de traiter les problèmes environnementaux parce que l'industrie de la mode est très polluante" .

