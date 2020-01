Vingt ans après, une édition du Premier Folio de Shakespeare mise aux enchères

Pour la première fois en presque 20 ans, une édition du Premier Folio de Shakespeare sera vendue aux enchères. Ce chef d'œuvre de la littérature mondiale, compilé par John Hemings et Henry Condell et publié pour la première fois sept ans après sa mort en 1623, sera le joyau de la Vente Exceptionnelle de Christie’s. Il rassemble 36 pièces du poète et dramaturge anglais, dont 18 qui auraient pu être perdues à jamais sans ce recueil.

Le Premier Folio se démarque toujours. C'est un phénomène. Grace aux textes et à l'impact de Shakespeare et du fait qu'il s'adresse à tous les âges, à toutes les personnes et à toutes les cultures. Donc la vente d'une copie complète du Premier Folio sera, quel que soit le contexte, un moment formidable. Margaret Ford Cheffe du département « livres et manuscrits » chez Christie's

De son titre exact, "Les Comédies, histoires et tragédies de M. William Shakespeare", cet ouvrage est estimé à 6 millions de dollars. Il n'en existe que 235 exemplaires à travers le monde, seulement six d’entre elles étant dans le privé.

AP Photo/Kirsty Wigglesworth Kirsty Wigglesworth

C'est un trésor mondial. Il n'y a aucun doute. Sans ce livre, la façon dont nous percevons la littérature et la façon dont nous percevons Shakespeare serait complètement différente. Mais je pense qu'il aurait été légèrement surpris par l'ampleur que prendra ce livre. Patrick Spottiswoode Directeur de l'éducation au Globe de Shakespeare

Le grand format du folio était d’une rareté à l’époque, généralement réservé aux éditions de la Bible ou aux livres de droit. Pour les œuvres dramatiques, recevoir ce format a contribué à élever le statut culturel de Shakespeare dans les années qui ont suivi son décès.

Si je devais m'avancer, je dirais qu'il est plus probable qu'il aille chez un acheteur privé, en raison du grand intérêt suscité dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui seront intéressés, des bibliophiles bien sûr, mais également des gens qui veulent simplement un objet comme celui-ci, un objet de luxe, un objet de prestige. Margaret Ford Cheffe du département « livres et manuscrits » chez Christie's

Shakespeare reste populaire dans le monde entier. Cependant, certains continents restent mieux servis que d’autres. Il n’existe aucun exemplaire du Premier Folio en Asie. A contrario, la bibliothèque Folger à Washington en possède 82.

Le Premier Folio sera exposé à Londres jusqu’au 19 janvier 2020 avant de se rendre à New York, Hong Kong et Pékin. Il reviendra à New York pour la mise aux enchères le 24 avril prochain.