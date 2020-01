Dans ce nouveau numéro de « State of the Union », notre journaliste politique, Darren McCaffrey, revient sur une semaine bien chargée.

La semaine a notamment été marquée par les derniers adieux des députés britanniques, mais aussi par l’annonce du Parlement européen d’examiner la demande de levée d’immunité des Carles Puigdemont et Toni Comin.

Des sanctions contre l'Iran

Les députés européens ont également discuté de la crise avec l'Iran. Le groupe E3, composé du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, a entamé le processus visant à punir le régime iranien pour avoir rompu les termes de l'accord sur le nucléaire.

L’article 7 contre la Hongrie et la Pologne

Aussi, les députés ont demandé à la Commission et au Conseil d’appliquer la procédure de l'article 7 contre la Hongrie et la Pologne, plus d'un an après son lancement.

1 000 milliards d’euros pour le Green Deal

Enfin, les eurodéputés ont parlé du Green Deal d’Ursula Von der Leyen. La nouvelle commissaire européenne veut engager 1 000 milliards d'euros d'argent public et privé pour rendre l'économie de l'UE verte et neutre en carbone d'ici 2050. Ce montant comprend également des fonds supplémentaires pour des pays comme la Pologne qui dépendent fortement du charbon.