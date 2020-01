Plongeon dans l'eau glacée pour célébrer l'Epiphanie orthodoxe

Plus de No Comment

Ce 19 janvier, pour célébrer l’Épiphanie orthodoxe, des dizaines de milliers de croyants à travers la Russie ont plongé dans l'eau glacée. Cette fête religieuse a lieu chaque année dans la nuit du 18 au 19 janvier. Selon la tradition orthodoxe, il faut s'immerger dans l'eau trois fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en souvenir du baptême de Jésus dans le Jourdain. Ce rituel permettrait, selon ses adeptes, de purifier le corps et l'âme, mais aussi de guérir les maladies et de renforcer la foi.

