Entre 150 et 200 soldats de l'armée canadienne vont être envoyés dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, dans le nord-est du Canada pour aider les habitants à se remettre d'un blizzard qui a enseveli la région sous une quantité de neige inhabituelle. Causée par des vents de plus de 100 km/h, la neige a bloqué les routes et enterré les voitures et quelques maisons.