Les uns ont lancé des pierres, des pétards et parfois des panneaux de signalisation; les autres ont répliqué avec des balles en caoutchouc, des grenades lacrymogènes et des canons à eau.

Le week-end a été pour le moins agité dans les rues de Beyrouth, au Liban, avec des affrontements entre manifestants antigouvernementaux et forces de l'ordre qui ont fait plus de 500 blessés.

