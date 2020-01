Plus de No Comment

Les affrontements se poursuivent en Irak. Mardi, les forces de sécurité et les manifestants antigouvernementaux se sont affrontés sur l'autoroute Mohammed al-Qassim, dans le centre de Bagdad. Les manifestants ont lancé des cocktails Molotov pour répliquer aux gaz lacrymogènes et aux balles réelles des forces de sécurité irakiennes.

