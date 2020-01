Plus de No Comment

La Chine intensifie le dépistage dans son combat contre le coronavirus et les masques commencent à manquer. Le Bureau de surveillance et de régulation des marchés de Pékin a publié, mercredi, une déclaration sur son compte WeChat demandant aux entreprises d'"assurer la stabilité des prix des biens tels que les masques et autres articles liés à l'épidémie".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.