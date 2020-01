Plus de No Comment

Des affrontements ont eu lieu, mardi, entre la police anti-émeute et les manifestants, descendus dans les rues de Bogotá, capitale colombienne. Ils demandent au président, Ivan Duque, d'abandonner les plans de la réforme fiscale, la gratuité des services d'éducation et de santé, de prendre des mesures pour empêcher le meurtre de militants des droits de l'homme et de conclure un accord de paix avec les rebelles de gauche.

