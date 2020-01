C'est l'un des eurodéputés britanniques les plus expérimentés. Le travailliste Richard Corbett a rejoint le Parlement en 1996. Pour cet Européen convaincu quitter l'hémicycle à cause du Brexit relève de la tragédie politique. Pour cette figure de la scène européenne c'est un aussi crève-cœur personnel de partir dans ces conditions. "Il y a beaucoup d'émotion au Parlement, de nombreux collègues viennent vous voir pour vous prendre dans leurs bras, pour vous serrer la main et glisser un mot gentil. C'est à la fois déchirant et réconfortant", glisse-t-il. Richard Corbett déploie alors une écharpe bleue et rouge sur laquelle on peut lire les dates 1973-2020 et la devise de l’Union européenne "unité dans la diversité". Cette écharpe "rappelle que nous étions pendant presque un demi-siècle membre de l'UE (…) peut-être qu'un jour nous reviendrons", dit-il avec un petit sourire.

Les eurodéputés n'ont pas manqué de salué une dernière fois leur collègue. Richard Corbett a quitté l’une de ses dernières réunions sous les applaudissements de l’assemblée. Dans l'immédiat il est temps pour lui de tourner la page du Parlement européen. Il confie mettre de l’argent de côté pour s’acheter "un cheval et partir vers le soleil couchant".

Brève de Bruxelles :

L’ONU presse l’UE à aider les réfugiés

Filippo Grandi s'est rendu récemment sur l'île grecque de Lesbos. La situation dans les camps de migrants a choqué le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il évoquera cette question mercredi devant le Parlement européen et espère ainsi pousser Athènes à agir en particulier pour aider les enfants. Son entretien avec le Premier ministre grec est encourageant dit-il. Le projet "prévoit d'abord le transfert des enfants, ensuite un certain nombre de personnes bloquées sur les îles rejoindront le continent. Il faut maintenant mettre ce plan en action", explique Filippo Grandi. La Commission européenne devrait présenter au printemps son nouveau pacte pour la migration et l'asile. Selon le Haut Commissaire il est aussi important d'accorder de nouveaux moyens que d'ouvrir davantage les portes à ceux qui fuient les guerres et les persécutions.