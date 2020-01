Plus de No Comment

Après le décès de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna, dans un accident d'hélicoptère le week-end dernier, les Manillais, ont créé une immense fresque en leur honneur. Celle-ci, peinte dans les 24 heures suivant leur mort, recouvre entièrement le sol d'un terrain de basket. La fresque montre Kobe embrassant sa fille. Les fans, attristés, ont déposé des fleurs, allumé des bougies et ont dédicacé les murs autour du terrain.

