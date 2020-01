Plus de No Comment

Le départ du Royaume-Uni après 47 ans passés au sein en l'Union européenne en attriste plus d'un. Les députés européens ont entonné, en chœur, le 29 janvier, "Auld Lang Syne", une chanson d'adieu traditionnelle écossaise. Les législateurs des 28 pays de l'Union européenne ont exprimé leur amour et leur tristesse, tandis que certains, notamment du parti britannique Brexit, ont exprimé leur joie.

