Créé en 1985, le "Museo de Enervantes" présente l'univers du narcotrafic à travers une série de produits et d'objets saisis lors d'opérations anti-drogue : stupéfiants, armes à feu, montres de luxe... Ce musée est destiné, non pas au public, mais à l'armée et aux agents du renseignement. Son but : permettre de mieux comprendre les barons de la drogue mexicains et leurs activités illicites.