Marine Le Pen : "l'Europe fonce dans le mur"

Au lendemain de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, Euronews a rencontré Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National souligne le camouflet que représente le retrait de l'un des poids lourds de l'Union et insiste sur ses envies de changer de l'intérieur l'institution.

"Maintenant il y a deux solutions. Soit l'Union européenne comprend qu'il y a un énorme problème et arrête de foncer dans le mur, écoute les peuples et participe à la création de cette alliance européenne des nations que nous voulons construire, soit elle continue avec ses œillères et d'autres pays quitteront l'Union européenne, c'est une certitude".

Alors que circule au sein de l'Union Européenne l'idée d'une taxe aux frontières extérieures de l'Europe, Marine Le Pen pointe toujours du doigt l'ouverture commerciale des 27.

"L'Union Européenne se trompe, elle est toujours dans l'ultralibéralisme et le libre-échange quand le monde entier est en train de rompre avec ce modèle économique. Je l'avais dit, cela fait des années que les États-Unis vont revenir au protectionnisme, que la Chine fait du protectionnisme, que l'Inde fait du protectionnisme, et nous on est toujours avec nos accords de libre-échange, cette gigantesque passoire qu'on a construite. Aujourd'hui on se rend compte que oui, il va falloir négocier effectivement et peut-être faire également, nous aussi, une forme de protection économique de nos propres pays, ce qui n'a pas été le cas de l'UE depuis de nombreuses années"