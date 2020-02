Covid-19 et quarantaine : dans le nord de l'Italie, les habitants se ravitaillent

Plus de No Comment

Les résidents de Casalpusterlengo, en Lombardie, font la queue pour s'approvisionner dans un supermarché. Plusieurs villes de la région sont en quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus. Les entrées et les sorties sont limitées et contrôlées. Quatre personnes infectées par le Covid-19 sont mortes en Italie. Le nombre de cas a explosé dans le pays ces deux derniers jours.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.