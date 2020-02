The Assistant est le premier film de l'ère #MeToo sur le cas Weinstein

The Assistant, présenté à la Berlinale ce week-end, est peut-être le premier long métrage de l'ère #MeToo portant plus ou moins explicitement sur Harvey Weinstein.

Il met en vedette Julia Garner dans le rôle de Jane, qui vient de décrocher un emploi en tant qu'assistante dans une société de production cinématographique.

Mais il n'y a pas que Weinstein qui est visé dans The Assistant, le premier film de fiction de la réalisatrice de documentaires Kitty Green :"Je pense que beaucoup de faits qui sont dans le film sont déjà dans l'actualité mais ce que je voulais faire, c'est de faire en sorte que les gens s'identifient émotionnellement au personnage et à ce qu'il vit. Dans un film de fiction, on peut vraiment mettre en valeur les gros plans, les petits gestes, les regards, les regards - c'était important de montrer -toutes les petites choses qui s'additionnent et de voir qu'il s'agit d'un problème culturel, il ne s'agissait pas d'en faire un film sensationnel".

Jane travaille pour un homme dont on ne voit jamais le visage et dont on n'entend jamais le nom - mais il ressemble à Weinstein sous bien des aspects, habitant en particulier une rue dans le quartier de Tribeca à New York où le producteur avait ses bureaux...

L'actrice américaine qui interprète Julia Garner, qui s'est fait connaître dans la série Ozark de Netflix, n'a pas tergiversé pour accepter le rôle que lui proposait Kitty Green :"J'étais fan de Kitty avant même que le script ne m'ait été envoyé par e-mail. Je ne savais même pas qu'elle allait faire un film de fiction, mais j'étais fan de "Casting JonBenet". Je l'ai vu dès qu'il est passé sur Netflix. J'avais donc déjà entendu parler d'elle auparavant et dès que j'ai vu le courriel et que j'ai appris qu'elle faisait un film, je me suis dit : "Oh, bien sûr que je vais lire ce scénario et je vais vouloir la rencontrer". C'était donc une évidence".

Kitty Green s'est fait un nom en tant que documentariste avec les films acclamés Ukraine is Not A Brothel et Casting JonBenet sur le meurtre non élucidé d'une jeune enfant reine de beauté dans le Colorado.

Le film est présenté dans la section Panorama de la Berlinale, qui se termine le 1er mars.