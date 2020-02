A 112 ans, le doyen de l'humanité s'est éteint

Le doyen de l'humanité, Chitetsu Watanabe, est décédé ce mardi à l'âge de 112 ans. Le Guinness World Records lui avait remis le certificat de la personne la plus âgée dans le monde le 12 février dernier. Ce Japonais n'arrivait plus se restaurer et avait développé une fièvre et des difficultés respiratoires quelques jours avant sa mort. Il avait cinq enfants, 12 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants ainsi qu'un arrière-arrière-petit enfant. Il était né en 1907.