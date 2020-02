Pas d'extension pour Heathrow, une victoire écolo

Plus de No Comment

L'action en justice contre l'approbation a été intentée par divers conseils londoniens, des groupes environnementaux dont Greenpeace et les Amis de la Terre, et le maire de Londres, Sadiq Khan. Ils ont perdu lors d'une première audience en mai.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.