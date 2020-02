Sur une plage de Thaïlande, les armées américaines et thaïlandaises s'entrainent

Plus de 300 marines et soldats thaïlandais et américains ont participé, ce vendredi, à une série d'exercices militaires au large des côtes thaïlandaises. Les troupes ont mis en place une opération de débarquement conjointe à l'aide de véhicules amphibies sur la plage de Sattahip, dans le sud du pays. Ces exercices sont organisés dans le cadre de Cobra Gold. ; cette mission comprend des opérations militaires sur le terrain, de l'aide humanitaire et des exercices de cyber-sécurité.