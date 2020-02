Moscou : manifestation des opposants à Vladimir Poutine

Plus de No Comment

Il est retourné au Kremlin en 2012 pour un nouveau mandat de six ans et a été réélu en 2018. Mais ses opposants craignent qu'il ne reste le numéro un de la Russie, même si le poste de président revient à quelqu'un d'autre en 2024.

