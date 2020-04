Bébés prématurés : l'intelligence artificielle au service de la prise de décision médicale

Dans ce nouvel épisode de Futuris, notre journaliste s'est rendu dans un service de néonatologie, comme ceux qui accueillent les quelques 300 000 bébés qui naissent prématurément chaque année en Europe. Le principal risque pour ces êtres vulnérables, c'est celui des infections, d'autant plus qu'elles peuvent être mortelles. Alors comment les détecter rapidement et prendre les bonnes décisions? Ici à Rennes, des chercheurs développent un outil d'aide à la décision médicale basé sur l'intelligence artificielle.

Si la vie est un miracle, elle est aussi fragile. Elea est née après 5 mois de grossesse. Elle pesait 500 grammes. C'est depuis un combat de chaque instant.

"Au départ, on vit d'heure en heure, minute par minute, heure en heure. Maintenant c'est un peu jour après jour. On ne sait pas ce que va être demain. Aujourd'hui elle va bien. Cet après-midi on ne sait pas", explique Catheline Quenard, maman d'Elea.

Avec un système immunitaire fragile, 10 à 25% des prématurés contractent une infection. Pour la détecter avant que les symptômes n’apparaissent, une équipe de scientifiques développe cet outil, qui vise ensuite à informer les médecins, via un système d'alerte.

"Le clinicien a un double problème. D'un côté, les signes cliniques sont peu spécifiques et ils sont tardifs", explique Patrick Pladys, neonatologiste et coordinateur du projet Digi-NeweB. "Et d'un autre côté, les bébés, s'ils sont infectés, ont un fort risque de décéder et d'avoir des séquelles dans l'avenir. De ce fait, là, on a tendance à donner beaucoup d'antibiotiques. Donner beaucoup d'antibiotiques, c'est pas bon pour le nouveau né et c'est pas bon pour l'écologie du service non plus".

Le système enregistre les données habituelles comme le rythme cardiaque ou encore la respiration, mais aussi des images et des sons, jusqu'ici observées et écoutées par les personnels soignants.

"Parfois, il peut y avoir des enfants qui sont plus fatigués, qui n'ouvrent plus les yeux alors qu'ils les ouvraient avant, qui bougent mois... C'est ça qu'on va essayer de matérialiser pour aider la prise en charge des enfants", explique Florence Geslin, infirmière puéricultrice.

Les données sont ensuite compilées, puis synthétisées grâce à des algorithmes. Objectif : dégager des caractéristiques communes pour parvenir à établir deux catégories : d'un coté, les bébés sains, de l'autre, ceux qui sont infectés.

Une alerte jusqu'à "48 heures" plus tôt

"Vous avez ici par exemple la courbe de variabilité cardiaque d'un bébé qui est pas affecté, et la courbe de variabilité cardiaque d'un bébé infecté. Donc on voit déjà en regardant ces signaux là qu'il y a vraiment des différences très nettes. Et de là, on a extrait ce qu'on appelle un réseau. Et pareil, l'organisation de ce réseau est totalement différente dans le cas infecté et dans le cas non infecté", détailleGuy Carrault, chercheur à l'Université de Rennes.

Grâce au travail de recherche financé par l'Union européenne, les scientifiques de plusieurs pays ont ainsi mis au point cet indice, visible en permanence par le personnel soignant. Au-dessus d'une certaine valeur, une alerte s'affiche.

“Le clinicien il va avoir une alarme qui va venir peut-être 12, ou 48, ou 24 heures avant l'alarme qu'il avait d'habitude. Et donc d'une part il aura du temps pour évaluer. Il peut alors décider de prolonger son évaluation ou décider que les éléments qui sont fournis par l'indice sont suffisamment probants pour qu'il décide dès maintenant de débuter les antibiotiques”, précise Patrick Pladys, coordinateur du projet Digi-NeweB.

Ce dispositif ne vise pas à remplacer, mais à compléter le travail d'accompagnement des médecins, des infirmières, mais aussi et surtout, des parents.

"_Il faut qu'on soit présents aux maximum pour elle et pour son développement, pour qu'elle grandisse au plus vite et qu'on puisse rentrer chez nou_s", confie Hélène Randière, mère de Garrance.

"Nous avons besoin de l'aide de l'intelligence artificielle" pour guérir les bébés prématurés

Le néonatologiste français Patrick Pladys dirige le projet de recherche européen DigiNew-B visant à détecter les infections chez les nouveau-nés prématurés à l'aide de techniques d'apprentissage en profondeur et d'intelligence artificielle. Il explique à Euronews comment l'appareil pourrait sauver des vies de bébés.

"Pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce qu'on fait face à un problème complexe. Le clinicien est capable habituellement de répondre sur 2 ou 3 signes qui sont anormaux et de dire : « ce bébé-là, il est infecté ». Chez le bébé prématuré c'est plus compliqué parce que les signes sont discrets, il y en beaucoup, ils sont divers et ce que l'on observe peut être dû à autre chose qu'à l'infection. Pour résoudre ce problème, on a besoin de l'aide de l'intelligence artificielle car elle permet d'analyser des problèmes complexes, c'est à dire intégrer tout un ensemble de paramètres dans la prise de décision, et va pouvoir aider le clinicien dans cette prise de décision.

On essaye d'être non-invasifs d'abord, de ne pas intervenir sur l'enfant, mais d'utiliser les données qui sont disponibles. Nous avons celles des moniteurs : les rythmes cardiaque, respiratoire, l'oxygénation. On a des données cliniques qu'on va capter par la vidéo. Et puis on a des données d'observation de l'infirmière. On va mettre tout cela ensemble en intégrant beaucoup de bébés de façon à pouvoir identifier ceux qui ont un risque d'infection de ceux qui ne sont pas à risque. A partir de ça, il va y avoir au fil du temps une probabilité de ne pas être infecté puis d'être infecté et le clinicien ça lui donne un seuil d’alerte et il va pouvoir décider de commencer ses traitements ou non.

On va évolue vers des progrès technologiques et des progrès humains et les deux ne sont pas antinomiques. Au contraire, je pense qu'avec des systèmes d'aide au diagnostic, on libère du temps pour l'humain et pour la relation. La médecine progresse dans ces deux aspects en permanence. A la fois, il y a des progrès technologiques et à la fois, en néonatalogie par exemple, il y a l'investissements des parents avec leurs enfants, tout ce qui concerne l'environnement du nouveau-né, qui est beaucoup travaillé et qui fait beaucoup progresser... Il faut les deux pour que la médecine progresse."