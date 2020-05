No Comment : nouveau slogan au Royaume-Uni pour lutter contre le Covid-19

no comment

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé ce dimanche sur Twitter un nouveau slogan: il n'appelle plus ses compatriotes à "rester à la maison" mais à "rester vigilant" pour "contrôler le virus".

Nuançant les consignes en vigueur, il demande de rester chez soi "autant que possible" et de "limiter les contacts". Pour alléger le confinement, décrété le 23 mars, le gouvernement souhaite procéder par étapes, avec un nouveau système d'alerte qui tiendra la population informée du niveau de danger de la pandémie.

"Pour le moment, nous pensons que le pays se trouve à quatre sur une échelle de cinq, cinq étant le (niveau le) plus préoccupant et nous voulons le ramener aussi rapidement que possible à trois", a décrit le ministre chargé des Communautés, Robert Jenrick, sur Sky News, dimanche.

"Et à chaque étape, nous serons en mesure d'ouvrir et de redémarrer davantage d'aspects de l'économie et de nos vies", a-t-il poursuivi.

Le gouvernement adaptera sa réponse en fonction des données compilées par un centre de biosécurité. Des mesures spécifiques pourront être mises en place dans certaines régions en fonction de l'évolution du virus.