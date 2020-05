Manifestations anti-confinement dans le Michigan

no comment

Aux Etats-Unis, des manifestants se sont rassemblés à Lansing, dans le Michigan ce jeudi, pour protester contre les mesures de confinement.

Plusieurs centaines de personnes, dont certaines étaient armées, se sont déplacées sous une pluie battante devant le Capitole de l'État du Michigan, au mépris des consignes du gouverneur démocrate.

Avec plus de 48 000 cas de Covid-19 et 4 714 décès, le Michigan est le quatrième État des États-Unis le plus touché par la pandémie.