Bonne nouvelle, plus de tortues marines que prévu au nord de l'Australie

Bonne nouvelle ! Des chercheurs australiens ont découvert qu'ils sous-estimaient de plus de 50 % le nombre de tortues marines dans le plus grand site de nidification du monde. Ils ont avoué avoir du mal à trouver le meilleur moyen de suivre ces animaux en nidification, mais leur nouvelle utilisation des drones leur permet de s'approcher un peu plus de la réalité.

L'île du Raine, au large de la pointe nord de l'Australie, accueille environ 60 000 tortues vertes femmes qui migrent chaque année pour y pondre leurs œufs.