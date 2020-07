Vos rendez-vous Art et Culture cet été

Les rendez-vous Art et Culture à découvrir cet été à travers l'Europe...

- Jusqu'au 16 août 2020 au Centre National d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne

L'exposition "State of the Arts", à Bonn, en Allemagne, où comment des artistes mêlent arts visuels et art du spectacle. Vidéos, danse, musique, cette expérience complète éveille tous les sens des visiteurs qui sont totalement immergés dans les œuvres.

- Jusqu'au 9 janvier 2022 au musée Boerhaave

Elle est d'actualité, l’exposition présentée à Leyde aux Pays-Bas. La peste bubonique, la variole, le SIDA et bien sûr le coronavirus : "Infecté" revient sur les maladies infectieuses et les épidémies, leurs effets sur la santé, mais aussi leurs conséquences sociales et humaines à plus grand échelle.

- Jusqu'au 19 octobre 2020 au Centre Pompidou

En France, le Centre Pompidou rend hommage à "Christo et Jeanne-Claude". Le couple mythique avait développé l’idée d’empaqueter le Pont-Neuf à Paris avec de la toile polyamide de couleur grès doré, qui recouvrirait les côtés et les voûtes des douze arches du pont. L’exposition majeure consacrée au duo artistique retrace l’histoire de ce projet.

- Jusqu'au 1er novembre 2020 au musée des Beaux-Arts Pouchkine

Le musée Pouchkine à Moscou a rouvert ses portes après quatre mois de fermeture pour cause de pandémie de Covid-19. L'exposition "De Dürer à Matisse" est à découvrir. Cent soixante-dix dessins de la collection graphique du musée sont présentés. Ils couvrent cinq siècles d'histoire du dessin européen, de la fin du XVe au milieu du XXe siècle.