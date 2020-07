La Chine est toujours en proie à d'importantes inondations qui ont fait près de 150 morts et détruit des milliers d'habitations, notamment dans le centre et l'est du pays, dont la province du Hubei. Le pays n'avait pas connu de crues aussi fortes depuis 1961. Les autorités ont mobilisé plus de 100 000 soldats pour faire face à cette montée des eaux.